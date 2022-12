Après 5 ans d’absence, la City Parade sera de retour, à Mons, pour trois années consécutives

Mons accueille depuis de nombreuses années maintenant des événements d’envergure. Ces rendez-vous réguliers ont permis à la ville de développer son image auprès des organisateurs des quatre coins du pays. Grâce à cela, la Cité du Doudou aura l’honneur d’accueillir la City Parade en 2023, 2024 et 2025. Absente de l’agenda des événements belges depuis cinq ans maintenant, la City Parade fera donc son grand retour. Lors des précédentes éditions, ce ne sont pas moins de dizaines de milliers de visiteurs qui s’étaient déplacés pour l’occasion. Un retour en fanfare est donc attendu du côté de Mons.

Le grand retour de la City Parade est donc prévu à Mons le samedi 2 septembre 2023. Bien que l’itinéraire de la grande parade ainsi que les chars présents pour l’occasion restent à être déterminés, plusieurs certitudes se dégagent déjà. Comme à son habitude, la City Parade comptera en effet une open party gratuite suivie de la grande parade et de ses nombreux chars. À bord de ces derniers, les visiteurs pourront découvrir plusieurs discothèques et festivals belges. De grands noms de la scène électro viendront finalement clôturer cette journée lors d’une closing party.

“Un travail de contact est mis en place par le cabinet du bourgmestre vers les organisateurs pour tenter d’attirer de grands événements à Mons”, indique la Ville de Mons. “Ce travail contribue à développer l’image de la ville qui a désormais bonne réputation auprès des organisateurs. Ces derniers n’hésitent donc plus à se rendre à Mons pour y implanter leur événement et profiter des expertises du cabinet. Cela se concrétise notamment par la venue de la parade RTL à deux reprises à Mons alors qu’elle changeait de ville chaque année auparavant. Cela aboutit, désormais, par l’accueil de la City Parade pour les trois prochaines années. ”

À l’heure d’écrire ses lignes, il est encore difficile d’estimer le nombre de visiteurs qui seront présents pour le retour de la City Parade. Des accords préalables doivent encore avoir lieu avec la police et la Région wallonne pour déterminer l’itinéraire de la grande parade. Une fois qu’il sera dessiné, la Ville de Mons pourra avoir une idée plus claire de l’affluence possible à cette occasion.

Une chose est tout de même sûre. Ce nouvel événement majeur devrait à nouveau avoir des retombées positives pour les commerces montois. “Le collège communal fait des commerces montois une priorité. Un des axes de cette redynamisation du centre-ville passe par l’organisation d’événements majeurs dont les retombées se feront ressentir au niveau des commerçants montois. La City Parade contribuera à ce travail mené depuis plusieurs années maintenant”, conclut la Ville de Mons