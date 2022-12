Obourg: les pistes intérieure et extérieure du MOHA seront refaites au printemps

La remise à neuf du MOHA, situé à Obourg, est en passe d’être finalisée. Après une rénovation complète de l’intérieur de la structure sportive, ce sont les pistes extérieure et indoor qui s’offriront une cuve de jouvence. Le marché pour le nettoyage et le marquage desdites pistes vient d’être attribué. Les opérations devraient dès lors débuter au printemps 2023, dès que les températures seront se feront plus clémentes.

"L’intérieur du complexe sportif a déjà été rénové mais les revêtements synthétiques des pistes intérieure et extérieure sont très usés et nécessitent une remise à neuf", confirme-t-on du côté de la ville de Mons. "L’intervention prévue permettra d’allonger la durée de vie des pistes d’environ cinq ou 6 ans."

Concrètement, elle consistera, pour la piste extérieure, en le nettoyage complet du revêtement synthétique et des caniveaux, la réparation des fissures, des zones endommagées et des zones rétractées, le retopping sur toute la surface par projection de polyuréthane perméable à l’eau et la réalisation de nouveaux tracés. Pour la piste indoor, il est prévu un nettoyage complet du revêtement, la réparation des zones endommagées et un retraçage à l’identique des aires de concours.

Le montant global estimé de ce marché s'élève à 149 404 euros TVAC, répartis comme suit : 134 521 euros pour la piste extérieure et 14 883 euros pour la piste intérieure. Pour les sportifs qui fréquentent le complexe, nul doute que ces derniers travaux seront particulièrement appréciés.