Le marché de Noël de Mons comme si vous y étiez (vidéo)

L’invité d’honneur cette année est l’Allemagne. L’ambassadeur était d’ailleurs présent ce samedi pour l’inauguration du marché de Noël. Plusieurs chalets mettront également à l’honneur nos voisins allemands. L’entrée du marché de Noël (au niveau du Théâtre Royal) est composée de deux chalets allemands. Le premier propose différentes bières du pays. Le second propose quant à lui divers objets créés à partir de bois de la forêt noire.

Retour en Belgique pour le stand suivant qui propose aux passants de se voir tirer le portrait par un peintre. Juste en face, il sera possible de se procurer toute une série de lampes et de bougies. En continuant notre route vers le cœur du marché de Noël, nous sommes alors tombés sur les nombreux nougats provenant de Montségur. Les tournages sur bois de Dan Wood sont proposés au chalet suivant avant de s’envoler pour le Québec et leurs nombreuses spécialités à base de sirop d’érable.

La première ligne droite des chalets est encore loin d’être terminée puisque pas moins d’une dizaine d’autres la composent. Le chalet suivant embaume le marché de Noël d’une délicieuse odeur puisqu’il propose des savons de Marseille et au lait d’ânesse ainsi que de nombreux produits corporels naturels. Les plus petits pourront ensuite s’amuser à la pêche aux canards avant de s’acheter un magnifique pull de Noël au chalet suivant. Ils pourront ensuite se rendre quelques pas plus loin pour déguster les délicieux donuts de Dream’s Donuts. Les plus gourmands pourront également se rendre en face de ce dernier où crêpes, gaufres et autres confiseries seront proposés. À côté, peluches et bonnets de Noël seront à l’honneur.

Chalets de bijoux faits main et de gants et écharpes s’enchaîneront avant de faire place à un stand de charcuterie. Ce sera ensuite au tour du safran du Mont Panisel de proposer toute une série de produits dérivés du… safran évidemment ! Des cougnolles faites maison, dont les spécialités sont faites de spéculoos ou de frangipanes, seront proposées au chalet suivant. Attention, qualité oblige, les stocks sont limités.

C’est désormais fini pour… la première partie du marché de Noël de Mons. En repartant dans l’autre sens, les visiteurs tomberont nez à nez avec un marchand de gaufres. La Walloniflette sera à l’honneur du chalet suivant avant de faire place à la touche carolo du marché de Noël par les gayettes du Pays Noir qui proposeront des truffes en forme de charbon, composées de chocolats et de sucre caramélisé. La nourriture sera à l’honneur dans de nombreux chalets suivants en commençant par celui de boudins et saucissons. Des bières artisanales et de Noël seront ensuite proposées aux deux chalets suivants avant de faire place aux Irish-Coffee et alcools de leur voisin. huîtres, hot-dog, foie gras et d’autres produits de bouche seront proposés ensuite avant de faire place à quatre bars aux bières aussi diverses que variées. Il sera également possible de boire du Chin-Chin chaud provenant du bar bien connu de la Cité du Doudou. Le Craft Club est aussi présent avec ses nombreuses bières et sa chartreuse. Les visiteurs retourneront ensuite en voyage du côté de l’Argentine, cette fois, où de nombreux produits locaux seront proposés. Le voyage se poursuivra en Catalogne où des vins et produits de petits producteurs locaux sont à l’honneur. Il sera également possible de s’y procurer thermos et verres mêlant couleurs de Mons et de Catalogne. Les visiteurs retourneront alors en Allemagne à travers des pains à l’ail. Des boissons allemandes seront également proposées au chalet d’en face. Un stand de confiseries allemandes clôture finalement ce marché de Noël.

Pour séparer les deux allés du marché de Noël, un grand bar sur deux étages est géré par différents commerçants montois. Les employés de Van Der Valk et de La Terrasse proposeront aussi diverses boissons et alcools dans leur stand circulaire. Bref, il y en aura pour tous les goûts au marché de Noël de Mons.