Mons : le centre pluridisciplinaire Epiona veut révolutionner, à sa manière, les centres de soins

“Ma compagne et moi avons acheté une maison dans le centre de Mons dans laquelle nous sommes en train de créer notre centre pluridisciplinaire d’un côté et un espace de coworking de l’autre”, confie Gautier Goddefroy. “Notre philosophie est de pouvoir accueillir tout le monde et tous les types de difficultés. Ma compagne, qui gère déjà un magasin, s’occupera de l’espace de coworking qui pourra également servir pour surmonter certaines difficultés à travers l’art. De mon côté, je m’occuperai de l’espace consacré au centre pluridisciplinaire. ”

Pour mener à bien son projet, les deux amoureux veulent s’entourer d’autres professionnels qui leur seront complémentaires. “Je suis psychologue de formation et m’occuperai donc de l’aspect psychologique. Je cherche à m’entourer de professionnels en nutrition, esthétique, réflexologie, etc pour accompagner au mieux les patients. Le but est que nous travaillons en collaboration pour régler les maux des gens au mieux”, poursuit Gautier Goddefroy.

Des ateliers et des groupes de parole seront également mis en place pour permettre aux patients de s’aider entre eux. “Les groupes de parole permettront aux patients d’échanger sur leurs expériences. Nous pourrons par exemple créer un groupe de parole pour jeunes parents pour qu’ils échangent sur leurs expériences et astuces pour régler certains soucis du quotidien”, explique Gautier Goddefroy. “Les ateliers permettront quant à eux de travailler avec les créateurs de l’espace de coworking pour travailler sur leur côté artistique. ”

Les missions du centre seront vouées à évoluer en fonction du recrutement des indépendants qui viendront apporter leur pierre à l’édifice du concept. “Notre but est de pouvoir être bien dans son corps et dans son esprit. L’aspect créatif contribuera à cela également. Je pense mettre en place des équipes de parole qui iront marcher et parler en se baladant en ville”, conclut Gautier Goddefroy.

Trois créneaux horaires seront mis en place pour permettre à la dizaine de professionnels de tous pouvoir exercer. Si des indépendants souhaitent rejoindre le projet de Gautier et Jacqueline, cela est également encore possible. Ils peuvent prendre contact avec Gautier Goddefroy via la page Facebook Epiona. Un entretien aura alors lieu pour voir si le candidat correspond aux attentes de Gautier. Une fois les collaborateurs trouvés, le centre pourra ouvrir ses portes. Gautier espère pouvoir l’ouvrir dans le courant du mois de janvier.