Trois hommes condamnés pour un trafic de faux Covid Safe Tickets dans la région de Mons

Le 28 novembre 2021, un Maubeugeois est arrêté dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants. L’analyse de son téléphone est ordonnée par un juge d’instruction. Les policiers découvrent l’envoi de 88 faux CST à des individus originaires de la région de Mons.

Le Français est reconnu coupable de faux et écope d’une peine de travail de 300 heures et d’une amende de 16.000 euros. Deux hommes, considérés comme des intermédiaires, écopent, eux, d’une peine de travail de 250 heures et d’une amende de 12.000 euros.

Parmi les autres prévenus, qualifiés d’intermédiaires par le ministère public, figurait également un médecin montois. Ce dernier, accusé par une patiente, contestait les faits. Il a été acquitté.

Enfin, on retrouvait aussi des intermédiaires du secteur culturel, non vaccinés, qui avaient besoin d’un CST pour reprendre le travail. Ils sont condamnés à des peines de travail de 50 ou 80 heures.