Mons : CNE et SETca dénoncent des licenciements et des pressions sur les travailleurs de l’entreprise Label Vie

“Début octobre, à la demande des travailleurs, les syndicats sollicitaient la mise en place d’une délégation syndicale au sein de la société”, expliquent ceux-ci. “L’employeur a souhaité faire valoir son droit à l’organisation d’un référendum afin que les travailleurs confirment par un vote leur souhait ou non d’être représentés par des syndicats. Alors que la procédure légale était lancée, “l’employeur a procédé aux licenciements avec effet immédiat de nombreux travailleurs, dont les quatre travailleurs qui étaient candidats délégués.”

Les syndicats poursuivent en précisant que “des pressions sont exercées sur les travailleurs restants pour qu’ils s’expriment contre la mise en place d’une délégation syndicale.” À la suite de ces informations, la CNE et le SETca ont sollicité un bureau de conciliation auprès de la commission paritaire au sein du SPF Emploi et Concertation Sociale. “La conciliation n’a pas abouti et dans ce climat, le bureau paritaire de représentants d’employeurs et d’organisations syndicales ont recommandé, à l’unanimité, que la procédure de référendum soit suspendue.”

Ce qui, toujours selon les syndicats, n’aurait pas été respecté. “L’employeur entend poursuivre la procédure sous le regard d’un huissier de justice. Cela devient une mascarade de la part de l’employeur, qui ne fait preuve d’aucun sens des responsabilités. Les licenciements survenus durant la procédure d’organisation du vote par référendum dont ceux de quatre candidats CNE et SETCA pour les mandats en délégation syndicale et les pressions exercées sur le personnel toujours présent créent un climat dans l’entreprise ne permettant plus d’organiser un vote dans un cadre serein.”

Les syndicats réclament de ce fait la suspension de la procédure, le report du vote par référendum à une date fixée paritairement ainsi que la possibilité pour les organisations syndicales CNE et SETCa de tenir préalablement une assemblée avec les travailleurs afin de les rassurer sur la poursuite du processus “dans un cadre qui sera apaisé.” Des actions d’informations seront entreprises ce mercredi dès 10 heures devant les locaux de l’entreprise, active dans le soutien et le service aux personnes handicapées.