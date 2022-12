25 000 euros obtenus par les CPAS de Mons et Dour pour mettre en place des projets visant la réutilisation d’objets

Après une première édition couronnée de succès, l’appel à projets “Réutilisation 2022” a permis de dégager 465.000 € pour soutenir 20 projets, sélectionnés parmi des entreprises d’économie sociale et de CPAS actifs dans la réutilisation ou la préparation au réemploi. 500 kg, c’est la quantité moyenne de déchets ménagers produits par an et par personne en Wallonie. En tout, ce sont 26 millions de tonnes de déchets qui sont générés annuellement au niveau de la Région.

Pour inverser la tendance, la Wallonie s’est dotée d’objectifs ambitieux en matière de prévention des déchets et d’économie circulaire, via le Plan wallon des Déchets-Ressources et la stratégie Circular Wallonia. Ils visent à réduire les volumes de déchets incinérés de minimum 50 % à l’horizon 2027 et faire passer la production moyenne d’ordures ménagères “tout-venant” sous la barre des 100 kg/habitant/an à l’horizon 2025 (actuellement autour des 150 kg). Les objectifs se portent également sur la quantité de biens réutilisés à atteindre. Cette quantité est de minimum 8 kg/habitant/an à l’horizon 2025 (actuellement autour des 3 kg). Diminuer d’un quart la consommation intérieure de matières de la Wallonie entre 2013 et 2020 et augmenter de 20 % les emplois wallons contribuant directement et indirectement à l’économie circulaire d’ici 2025 complètent la série d’objectifs.

Dans l’optique de développer la filière du réemploi des objets en Wallonie, la Ministre de l’Environnement Céline Tellier avait lancé en juin 2021 l’appel à projets “Réutilisation”. L’idée ? Augmenter les volumes de biens réutilisés en Wallonie via des projets qui développent la collecte en vue de la réutilisation et/ou qui stimulent la demande en biens réutilisés via le développement de points de vente.

Le CPAS de Dour et de Mons ont été sélectionnés parmi les 21 lauréats. Dans la Cité du Doudou, les subsides s’élèveront à 25 000 euros et permettront de financer l’aménagement et les équipements spécifiques de “la boutique du vestiaire” qui mettra en valeur les vêtements de seconde main. 25 000 euros seront également octroyés à Dour. Cette subvention permettra, cette fois, de financer des ateliers de restauration de mobilier à travers “Réutilisation Dour”.

“Pour sortir de la société du tout jetable et du gaspillage de ressources qu’elle génère, nous devons soutenir le réemploi des matières, dans une logique d’économie circulaire. Je tiens à féliciter les 20 lauréats de cet appel à projets pour leurs initiatives, qui vont faire progresser la quantité de biens réutilisés en Wallonie”, conclut Céline Tellier, ministre de l’Environnement.