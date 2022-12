Ingrid Godart a prêté serment comme nouveau procureur général de Mons

Elle aura pour compétences la police, la sécurité routière, la criminalité urbaine, le droit civil, le droit judiciaire, la bioéthique et le droit des étrangers.

Avec une carrière de 23 années d’expérience au sein du ministère public, elle peut se prévaloir d’une expertise approfondie et d’une bonne connaissance des nombreuses facettes qu’implique la fonction de magistrat du ministère public, indique par communiqué le ministère de la Justice.

Après son stage judiciaire, elle devient substitut du procureur du Roi en 2001 au parquet de Tournai, substitut du procureur général près la cours d’appel de Mons en 2009 et avocat général en 2018. Membre de la section chambre des mises en accusations, elle dirige depuis 2015 la section assises du parquet général de Mons, avec près de 100 sessions d’assises à son actif.

Depuis 2016, Ingrid Godart occupe également la fonction de coordinatrice principale du réseau police pour le Collège des procureurs généraux et a, dans ce cadre, notamment participé à l’élaboration de la circulaire relative aux faits de violence commis au préjudice des policiers, à la circulaire réglant la discipline des membres des services de police et à la mise en œuvre de l’article 44 de la loi sur la fonction de police relatif à la gestion de l’information policière.

Ingrid Godart rejoint donc le Collège des procureurs généraux, qui est l’organe le plus élevé au sein du ministère public. Le Collège dirige le ministère public et a pour principale mission d’élaborer une politique criminelle cohérente et uniforme.