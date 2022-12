À la barre du tribunal correctionnel de Mons, le prévenu a fortement minimisé la gravité de son acte en précisant que l’arme n’était pas dangereuse.

”J’ai effectivement pris un pistolet datant de la guerre 40-45 afin de faire peur à mon voisin. Depuis quelque temps, il encombrait l’entrée de l’immeuble situé à Mons avec une poussette pour enfants”, a déclaré William. “Au préalable, mon voisin a proféré des menaces et il était muni d’une batte de baseball. Mon but premier était de me protéger”.

D’après le représentant du ministère public, William a voulu faire justice lui-même et semble d'après ses antécédents assez sanguin. Une peine de prison a donc été requise à l’encontre du prévenu.

Le conseil de William a quant à lui, sollicité un sursis probatoire. “Les faits remontent à l’époque covid où tout le monde se montrait quelque peu tendu. William n’a vraisemblablement pas réfléchi sur le moment en se munissant de l’arme. Mon client la possède comme objet de décoration. Il en conserve plusieurs qu’il achète sur des brocantes ou qu’il reçoit en cadeau. Par ailleurs, il ignorait que de telles armes devaient faire l’objet d’une autorisation”. Jugement le 5 janvier prochain.