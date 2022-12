Interpellé dans les rues de Mons avec deux couteaux et 20 grammes de cannabis

Emmené au commissariat, le jeune homme de 36 ans a commencé à se rebeller et à insulter un inspecteur de tous les noms d’oiseaux. Sous la colère, il se tapait même la tête contre le mur.

À la barre du tribunal correctionnel de Mons, Pierre a avoué les faits. “Je dépannais essentiellement mes voisins mais je ne vendais pas de cannabis”, a précisé le prévenu. “En ce qui concerne les couteaux, je les avais achetés à une brocante et ils me servaient de décoration. Je ne sais plus vraiment pour quelle raison je les avais sur moi”.

Sous l’effet de médicaments, Pierre a indiqué avoir perdu pied face aux forces de l’ordre. “Je n’ai d’ailleurs pas beaucoup de souvenirs de mes propos ou de mes actes ce jour-là”.

Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à une mesure de faveur.

”Mon client était à cette époque dans le creux de la vague”, a révélé le conseil de Pierre lors de sa plaidoirie. “Il a aujourd’hui un suivi médicamenteux et psychologique de manière hebdomadaire”. Actuellement sur la mutuelle, le prévenu s’implique au cœur de différentes associations dont 11.11.11 ou la Croix Rouge. Le jugement sera prononcé le 5 janvier.