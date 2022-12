La violence augmente à l’égard du personnel du CPAS de Mons : 12 plaintes seront prochainement déposées

Ces deux derniers mois, ce ne sont pas moins de 12 cas d’agression ou de violence qui ont été enregistrés et qui feront l’objet d’une plainte en justice. “Tous les dossiers seront présentés lors du prochain conseil de l’action sociale”, nous confirme Marie Meunier (PS), présidente du CPAS montois. “Depuis le début de la mandature, nous avons pris l’engagement d’épauler nos agents lorsqu’ils sont victimes de violence physique ou verbale. Cela peut aller de l’agression aux insultes, aux menaces, aux pneus crevés,… ”

Des plaintes sont dès lors systématiquement déposées. “On doit bien constater que ce genre de faits augmente ces derniers temps. Pendant la crise covid, les visites à domicile étaient strictement interdites. Conclusion, les enquêtes sociales ont été menées différemment. Il y a peut-être eu, en quelque sorte, certaines largesses qui ne sont plus d’actualité aujourd’hui. Mais les gens ne le comprennent pas, ignorent qu’ils ont des droits mais aussi des devoirs. Ils ne sont pas toujours en accord avec les décisions qui sont prises.”

Arrêt d’une aide sociale ou retrait d’un revenu d’intégration sociale, sanctions ou simples désaccords,… Les “raisons” de s’emporter peuvent être multiples. “Nos agents font aussi face à pas mal de harcèlement. Ce n’est pas toujours volontaire de la part des personnes. Elles sont extrêmement stressées par la situation, ne savent plus vers qui se tourner pour trouver des solutions et multiplient les appels… Une personne qui n’a plus rien à perdre et qui se sent démunie est une personne qui, par définition, risque de se montrer plus insistante, plus harcelante,…”

Et de poursuivre : “Certains de ces cas sont gérables et ne donnent pas forcément lieu à des dépôts de plainte. Si on en arrive là, c’est toujours en concertation avec les agents et parce que les tentatives pour raisonner les interlocuteurs ont échoué. Nos travailleurs font avant tout un travail d’aide, ils sont là pour épauler les citoyens mais ils sont malheureusement trop souvent victimes des humeurs de ceux-ci.”

Compte tenu de l’agressivité grandissante envers le personnel, le CPAS de Mons a déjà pris des mesures particulières de sécurité. “Un agent de gardiennage peut être présent à l’entrée de la structure, mais c’est de manière ponctuelle car cela représente un coût important. Des badges sont par ailleurs nécessaires pour la majorité des accès. Mais le CPAS reste accessible par définition accessible au public et lorsque nos agents sont en visite domiciliaire, difficile de mettre un agent de gardiennage derrière eux…”

Certains agents ont déjà été retenus contre leur volonté chez un bénéficiaire. Des faits qui restent isolés mais que le contexte économique tend à augmenter.