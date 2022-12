Pagaille en gare de Mons : 80 trains supprimés, une centaine d’autres en retard

“Carnage dans les trains vers Bruxelles ce matin au départ de Mons : ceux de 7 h 03, 7 h 18 et 7 h 50 sont supprimés. Celui de 6 h 50 est en retard de 30 minutes et il n’est pas sûr qu’il démarrera”, prévenait un internaute sur la page Facebook “Navetteurs et utilisateurs de la ligne 96 Quévy/Quiévrain-Mons-Bruxelles. ” “Je suis rentré chez moi quand j’ai vu les panneaux”, commente un autre navetteur.

Plusieurs citoyens ont en effet opéré un demi-tour, privilégiant le télétravail lorsque c’était possible. “Je suis arrivé en gare de Mons à 7 h 10 pour prendre le train de 7 h 18”, nous explique Thomas. “Il était supprimé. Celui de 6 h 50 était toujours là, je suis donc monté à bord… Mais à 7 h 30, il n’avait toujours pas démarré. Je suis donc descendu et je suis rentré chez moi.” Les plans B sont donc plus que nécessaires en pareil cas.

“Franchement je ne trouve pas normal de devoir payer autant que les autres navetteurs pour une ligne à problèmes depuis le mois d’août. On mérite vraiment une compensation”, peste une utilisatrice. De son côté, Infrabel explique que la panne était lié à un câble qui aurait fondu à la suite d’un court-circuit. "Les équipes techniques sont sur place et les travaux de réparation se poursuivront jusqu’en début ou milieu d’après-midi”, explique Jessica Nibelle, porte-parole pour Infrabel.

D’importantes perturbations sont toujours à déplorer à l’heure d’écrire ces lignes. “Trois voix sont toujours en service en gare de Mons mais nous invitons les navetteurs à consulter l’application SNCB afin de suivre en temps réel la situation et bénéficier des dernières informations.” Des bus ont par ailleurs été affrétés par la SNCB entre Quiévrain et Mons et entre Quévy et Mons. Le retour depuis la capitale vers la Cité du Doudou pourrait également être compliqué, des retards étant probables.

Au total, ce ne sont pas moins de 80 trains qui ont été supprimés ce mardi matin, et une centaine d’autres qui ont accusé “plusieurs minutes de retard.” Infrabel fait état de quelque 1 000 minutes accumulées de retard sur le réseau, à la suite de cet incident de caténaire. Plus que jamais, la patience et des nerfs solides sont nécessaires lorsque l’on fait le choix d’emprunter les transports en commun.