Le médecin montois David Bouillon victime de harcèlement : “On a déversé de la haine sur moi”

Mais la situation a commencé peu à peu à dégénérer à quelques semaines des élections. Médecin traitant de Julia (prénom d’emprunt), l’entente entre les deux parties s’est très vite détériorée lorsque David Bouillon a refusé qu’elle devienne administrateur des biens de sa mère. “Cette vieille dame était en couple et heureuse. Il ne fallait absolument pas la perturber dans sa vie”. Face à cette décision, Julia a sollicité une requête auprès de la Justice de Paix qui a également échoué à la suite de nombreux contrôles.

La Montoise pleine de remords (et pas qu’elle) a donc fait vivre un enfer au célèbre docteur. Un groupe Facebook baptisé “Anti Docteur Bouillon” a notamment été créé par un ambulancier qui avait également fait affaire à David Bouillon. On pouvait y retrouver une multitude de publications et de commentaires qui se sont propagés accusant en particulier le médecin d’escroc. “On a déversé de la haine sur moi, j’ai été victime de lynchage pur et simple”, a précisé David Bouillon. “Il avait même été publié et partagé à maintes reprises que je dépouillais les personnes âgées”.

Lors de leurs auditions auprès des services de polices, les deux auteurs ont avoué les faits. mbulancier a par ailleurs révélé “qu’il regrettait et qu’il était impulsif de nature”. Seulement toute cette haine à l’encontre du médecin s’est accentuée une fois sa lancée en politique. “C’était encore pire. On a même incendié notre véhicule médical mobile et j’ai reçu des menaces de mort. J’ai donc pris la décision de cesser ma carrière en politique.

”L’instruction n’a pas été menée de manière complète”

Dans le cadre de ces faits, Julia est uniquement poursuivie par le tribunal correctionnel de Mons pour injures et l’ambulancier pour harcèlement avec le risque d’un emprisonnement de 10 mois. Le représentant du ministère public a évoqué en ce qui concerne Julia, le délit de presse (une personne exprime une opinion punissable dans une publication imprimée ou sur le web). Toutefois le tribunal correctionnel n’est pas qualifié pour juger ce type de faits mais bien la cour d’assises.

”On parle d’injures mais c’est beaucoup plus grave que cela et c’est ma plus grande colère après cette audience. L’instruction n’a pas été menée de manière complète puisqu’on se base sur une seule injure alors qu’il y a eu énormément de choses dans ce dossier”, a précisé David Bouillon à la sortie du tribunal en montrant toutes ses pièces. “Je retiens également que les faits ne sont pas contestés par les prévenus mais minimisés”.

”L’Ordre des Médecins est en train de vouloir me suspendre”

Julia a également porté plainte à l’Ordre des Médecins en 2019 stipulant le fait que David Bouillon aurait dépouillé sa mère. “Malheureusement, ils ont tenu compte de ses déclarations et m’ont toujours poursuivi à charge. Il jugeait l’homme, pas le médecin. L’Ordre des médecins est d’ailleurs en train de vouloir me suspendre sur base de mensonges". L’ancien conseillé montois tient à préciser qu’il n’est aujourd’hui en aucun cas radié de l’ordre et ne compte pas en terminer là. Il connaîtra l’issu du jugement le 12 janvier.