2023, année de concrétisation pour de nombreux projets à Mons

“La politique d’investissement, c’est ce qui permet de rendre une ville attractive, agréable”, souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Malgré la crise, on maintient le cap en poursuivant nos investissements en faveur des Montois. Il faut également souligner que la quasi-totalité des projets font l’objet d’une forte subsidiation auprès de la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou l’Europe, ce qui démontre une fois encore notre capacité à aller chercher l’argent où il est et à ainsi alléger l’impact budgétaire communal.”

En matière de réaménagement et réfection de voiries et quartiers, la majorité PS-Ecolo entend faire aboutir une série de dossiers majeurs. 4,1 millions d’euros (subsidiés à 90 %) vont par exemple permettre le réaménagement du square Roosevelt et des rues qui l’entourent (rue de la Houssière, rue Claude de Bettignies) et du quartier de Sainte-Waudru. “Les travaux seront lancés début 2023”, confirme Stéphane Bernard (PS), échevin des travaux. “C’est le cadre de vie de tout un quartier qui en sera amélioré.”

L’hôtel de ville, dont les travaux sont déjà bien avancés, sera quant à lui débarrassé des engins de chantier aux alentours de l’été 2023. “Jusqu’ici, on s’est surtout concentrés sur l’aspect extérieur. Les travaux se poursuivront en intérieur, avec notamment la rénovation des salons dans un objectif touristique. Tout avance très bien jusqu’ici, nous sommes donc confiants sur le timing annoncé de fin de chantier”, poursuit Nicolas Martin. Ce sont 5,4 millions d’euros qui ont été consacrés à la remise en état de l’hôtel de ville, cher au cœur des Montois.

Également cher au cœur des Montois, le Waux-Hall sera réhabilité pour un montant de 9 millions d’euros. La phase la plus visible, devant permettre d’assurer la stabilité du bâtiment, sera lancée très prochainement. Le pavillon sera rénové, la salle qui n’était plus aux normes sera remplacée par un espace contemporain, de l’horeca sera installé au rez-de-chaussée et une terrasse couverte aménagée à l’étage. Les travaux du bâtiment central sont attendus pour la seconde partie de l’année 2023 et s’étaleront sur trois ans, pendant lesquelles le parc restera accessible.

Côté voirie, ce sont près de 16 millions d’euros qui sont réservés à la réfection de nombreuses rues, étalés sur l’ensemble des 19 communes montoises. “Jamais un plan voirie n’avait été aussi ambitieux”, souligne encore le bourgmestre. “Le fait d’avoir une vision pluriannuelle de nos investissements nous permet de lancer nos dossiers et de les concrétiser beaucoup plus rapidement. ” La ville rénovera également, à titre exceptionnel, une voirie régionale, à savoir la chaussée du Roi Baudouin à Saint-Symphorien à la suite du refus de la région wallonne d’intervenir sur l’égouttage, pourtant problématique.

En matière de travaux toujours, précisons encore que la requalification de la place Nervienne profitera d’une enveloppe de 7,5 millions d’euros subsidiée. “La zone définie sera traitée en un espace public de rencontre et de convivialité, tout en améliorant la mobilité douce et en conservant le stationnement sur l’esplanade. Un projet de parc au niveau de la rue Lamir, en connexion avec la place Nervienne, viendra compléter le projet.” Le permis devrait être obtenu en février, les travaux lancés dans la foulée.

Du côté de Jemappes, épinglons la création d’une passerelle cyclo-piétonne et d’un mobipôle à hauteur de la gare, la deuxième plus importante de la commune. “La passerelle permettra d’assurer une connexion avec le chemin de halage le long de la Haine, qui constitue un itinéraire cyclable structurant pour rejoindre Mons à l’est et des communes du borinage à l’ouest”, précise Charlotte De Jaer (Ecolo). Le mobipôle doit quant à lui permettre de favoriser l’intermodalité. Le tunnel sous voie sera refait pour être accessible aux PMR et aux vélos, des bornes de recharges seront installées et un abri vélo sécurisé créé.

À ces travaux extrêmement concrets s’ajouteront une série d’investissements destinés à végétaliser et verduriser le grand Mons (1,6 million d’euros pour améliorer les espaces publics existants ou en créer de nouveaux), améliorer les performances énergétiques des services et bâtiments de la ville (20 millions d’euros) ou encore renforcer la digitalisation de l’administration (3,8 millions d’euros).