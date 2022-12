“La semaine dernière, les équipes PUMAS ont réalisé diverses patrouilles de sécurisation avec une attention particulière aux commerces et aux complexes commerciaux. Elles ont procédé au contrôle de 63 personnes et de 81 véhicules. Elles ont rédigé 8 PV judiciaires, 2PV roulage, 3 PV RGP et procédé à 2 arrestations administratives, à 2 arrestations judiciaires ainsi qu’à une perquisition et des saisies dans le domaine des stupéfiants”, indique la zone de police de Mons.

“Bref, du travail préventif et proactif dans des domaines variés ainsi qu’une présence et une visibilité accrues afin d’offrir encore plus de sécurité aux citoyens”, conclut la zone de police de Mons.