Gobelets réutilisables au doudou 2023: de nouvelles réunions doivent avoir lieu

La date est plus que probablement déjà bloquée dans les agendas montois. En 2023, la ducasse de Mons aura lieu le 4 juin. L’échéance peut paraître lointaine et pourtant, du côté de la ville de Mons et des cafetiers,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous