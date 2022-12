Mons: les meilleurs panettones du monde s'arrachent comme des petits pains

« Nos habitués se sont empressés de réserver leur panettone cette année car l’an dernier, malgré une commande déjà importante, nous avions écoulé nos stocks en une ou deux semaines », explique Angelo Galasso, chef de Pane o Olio. « L’engouement est fabuleux à voir. C’est un dessert typique de l’Italie du Nord mais il faut constater qu’aujourd’hui, il est particulièrement apprécié en Belgique. » Et plus particulièrement encore dans la région de Mons-Borinage, au sein de laquelle la population italienne est bien représentée.

Le meilleur panettone du monde se retrouve en exclusivement belge à Mons, chez Pane e Olio. ©D.R.

Pour le restaurateur, il n’y a aucune commune mesure entre le panettone de grande surface et le produit proposé par Salvatore De Riso. « Il ne travaille qu’avec des produits d’exception, gorgés de soleil. Il a la chance d’avoir une matière première de très haute qualité, ce qui fait réellement la différence. » Originaire de la côte amalfitaine en Campanie, De Riso fait partie du top 10 mondial des pâtissiers et a décroché de prestigieux prix. Son panettone a d’ailleurs été élu le meilleur du monde.

« C’est une histoire avant tout basé sur la confiance. Salvatore nous fait confiance car il sait comment on travaille au restaurant. De même, mes clients savent que je sélectionne mes produits avec le plus grand soin. Si je propose à la vente ce panettone, c’est qu’il en vaut la peine ! De notre côté, il n’y a pas de volonté de faire du profit. On vend le panettone au prix auquel Salvatore nous a conseillé de le vendre. On cherche uniquement à faire plaisir à nos clients, à leur permettre de découvrir ce produit. »

Plusieurs versions sont disponibles. Pistache, tiramisu, fruits des bois,… Difficile de ne pas trouver son bonheur. « Les fruits sont confits à l’ancienne, au poêlon. Les produits sont totalement naturels et de très haute qualité. Il y a également une version haut de gamme, un panettone de chocolat noir belge, totalement recouvert de feuilles d’or. » Pour savourer cette édition spéciale, il faudra cependant mettre la main au portefeuille, là où le panettone plus classique se vend 35 euros le demi-kilo ou 58 euros le kilo.