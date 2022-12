"Ne sortez qu'en cas d'absolue nécessité !" Les appels à la prudence se multiplient à cause du verglas dans les régions de Mons-Borinage/Centre

Il ne fait pas bon d’être sur les routes ce dimanche soir. Avec des températures sous la barre des zéros degré et de légères pluies, des plaques de verglas se sont formées un peu partout dans la région de Mons-Borinage et du centre. Si bien que les appels à la vigilance se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Les élus communaux incitent les citoyens qui le peuvent à rester chez eux tandis que plusieurs internautes témoignent de leurs mésaventures et mettent en garde.