L'école Robert André de Flénu décroche le prix européen de l'enseignement innovant

Pour ce travail inclusif, l’école vient d’être récompensée. La directrice de l’établissement, trois enseignants et huit écoles de l’école se sont en effet rendus à une soirée célébrant le 35e anniversaire du programme d’échange Erasmus + afin d’y recevoir le prix européen de l’enseignement innovant 2022 – catégorie enseignement primaire. La récompense a été remise par la ministre de l’éducation, Caroline Désir.

Le prix européen de l’enseignement innovant célèbre l’implication, la créativité et le caractère novateur d’un projet Erasmus + mené par un enseignant et son établissement scolaire. Celui de l’école Robert André était coordonné par son ancien directeur, Claude Declève, qui s’est déjà impliqué, à titre volontaire, dans 13 autres projets européens. “Let’s Colour the Future” rassemblait des établissements scolaires d’Italie, de Macédoine du Nord, de Turquie, de Bulgarie et d’Espagne autour d’une idée : “dans chaque enfant, il y a quelque chose d’important, de positif. À nous, enseignants, de le trouver."

De 2017 à 2019, des élèves de 5e et 6e primaires de chaque établissement ont réalisé des activités communes telles que de la photographie, la réalisation de tableaux à partir d’un seul matériau, des activités sportives, des activités théâtrales… Dans le cadre du projet, enseignants et élèves se sont rencontrés trois fois : en Macédoine dans l’école de Bitola, en Italie dans l’école de Lancusi et finalement à l’école communale Robert André à Flénu.

En tout, trois écoles situées en Fédération Wallonie Bruxelles ont reçu ce prix qui souligne la richesse de l’interculturalité. Le projet de l’école montoise avait également comme spécificité de montrer aux élèves en difficulté scolaire qu’il existe une multitude d’autres aptitudes et talents qui sont importants et qui méritent d’être valorisés. “Une fois de plus notre enseignement communal se distingue par son originalité et son innovation, des projets concrets qui servent au rapprochement entre les établissements scolaires européens”, souligne l’échevine de l’enseignement à Mons, Catherine Houdart (PS).

À noter que l’école Robert André s’est également illustrée cette année en recevant un prix du centre de données Google à Ghlin pour un projet relatif à la numérisation dans le milieu scolaire. L’école a ainsi bénéficié d’un budget de plus de 15 000 € pour l’achat de matériel informatique (tableaux blancs numériques, tablettes, robots, programme pour l’immersion linguistique…) qui devrait arriver début 2023.