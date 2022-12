Mons : six mandats d’arrêt délivrés pour trafic de drogues

À l’issue des perquisitions, huit personnes ont été interpellées dont six ont été placées sous mandats d’arrêt. Plus de 14 000 euros ont été saisis dont 3 500 l’ont été cet été. Un peu plus d’un kilo de speed, 700 grammes de kétamine et 15 grammes de cannabis ont été retrouvés. De nombreux téléphones portables, du matériel informatique ainsi que balances de précision, sachets de conditionnement, feuilles de comptes, etc ont également été saisis.

“En tant que point de notre Plan Zonal de Sécurité, la lutte contre le trafic de stupéfiants reste une priorité de notre travail quotidien. La section Stupéfiants de notre service Enquête et Recherches a pu bénéficier de l’appui de notre unité spéciale, le GASP, ainsi que de celui des UAS de la Zone de Police Boraine, des maîtres-chiens de la Police Fédérale et de la Police Fédérale de la Route. Parallèlement, dans le cadre de ce dossier, une perquisition positive a été menée par nos collègues de la Gendarmerie Nationale française”, conclut la zone de police de Mons-Quévy.