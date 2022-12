Mons : un budget à l’équilibre et un vaste plan de nomination des agents

En 2022, ce ne sont pas moins de six indexations (+12 %) qui ont dû être absorbées. “Leur effet ne se fera totalement sentir qu’en 2023, et deux nouveaux index sont prévus”, souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre. L’impact sur les finances communales n’est pas nul, loin de là, et il faut y ajouter les effets de la crise énergétique (+2,5 millions d’euros) et le tax-shift 2023 (-2,59 millions de recettes).

“On s’est montré extrêmement prudents, des efforts considérables ont été consentis au sein de l’administration pour parvenir à boucler ces budgets. Ce qui n’aurait pas été possible sans les aides de la Région wallonne, notamment via le plan Oxygène. ” Sur les 32 millions disponibles pour elle, la ville de Mons n’en utilisera “que” 21 millions. “L’idée reste de ne pas gaspiller l’argent public et donc de maintenir les efforts”, ajoute encore le bourgmestre. Le solde sera provisionné pour l’après 2026 et la fin du plan Oxygène.

On notera par ailleurs que malgré un contexte particulier, le personnel communal pourra fêter quelques bonnes nouvelles. “Nous allons mettre en œuvre un plan massif de nomination des agents. C’est bien entendu une bonne chose pour les travailleurs mais c’est aussi avantageux pour la ville car ce processus nous permet de réduire les cotisations de responsabilisation (c’est-à-dire la somme à payer annuellement par les pouvoirs publics pour compenser la différence entre les cotisations de pension des agents nommés actifs, et le coût des pensions des agents nommés retraités, NdlR)."

En nommant plus de personnel, la ville peut compter sur plus de travailleurs qui cotisent et donc faire chuter cette cotisation de responsabilisation, qui s’apparente à une épée de Damoclès au-dessus des communes. “C’est une politique qui portera ses fruits sur le long terme.” Là où, traditionnellement, la ville nomme 10 agents, elle en nommera 50 cette année. Le CPAS, quant à lui en nommera 16. “L’objectif, c’est d’atteindre les 50 % de travailleurs statutaires d’ici la fin de la mandature. ”

Pour le reste, la ville doit faire face aux dotations de transferts vers les structures paracommunales, dont la police (25 millions d’euros soit +2,9 millions en comparaison avec 2022), le CPAS (27,1 millions, soit +3,5 millions), la zone de secours (3,7 millions, soit -400 000 euros) et Hygea (6 041 389 euros). Côté recettes, elle peut compter sur le fonds des communes (51,7 millions, +7,9 millions), les additionnels à l’Impôt des Personnes Physiques (33,2 millions, +7,8 millions), les additionnels au Précompte Immobilier (38,3 millions, +4,8 millions), le plan Marshall (5,9 millions), la réforme APE (11,7 millions) ou encore une aide énergie de la Région wallonne (1,4 million, sous forme de one-shot).

“La charge salariale représente un coût significatif sur notre budget, même si c’est une très bonne chose pour nos travailleurs”, conclut Mélanie Ouali (PS), échevine du budget. “On peut être les meilleurs gestionnaires du monde, il faut faire face à ces augmentations et assumer. On peut se réjouir d’avoir trouvé l’équilibre et de garder le cap malgré les difficultés.” Le programme d’investissement pour 2023, présenté il y a quelques jours, représente un total de 175 227 641 millions d’euros.

Ces investissements se concentreront sur cinq axes prioritaires : la sécurisation de l’espace public, le renforcement de la politique sociale et de la prévention, la lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation de la ville à ses conséquences, le renforcement des services et des investissements de proximité, la redynamisation du centre-ville de Mons et de Jemappes.