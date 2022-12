Jemappes: un périmètre de sécurité instauré suite à affaissement de voirie

Ce mercredi matin, la SWDE, ORES et les services techniques de la ville de Mons sont allés sur place pour déterminer les causes de l'incident. "À ce stade, une fuite d’eau a été identifiée mais rien ne permet d’affirmer avec certitude que le trou s’est formé en raison de cette fuite", explique-t-on du côté de la ville.

"La SWDE et ses sous-traitants sont à pied d’œuvre pour remédier à la situation. Les modalités de réparations dépendront des constations qui seront faites. Tout est mis en œuvre pour que le problème soit résolu dans les meilleurs délais, et ainsi permettre un retour à la normale."

Pour l’heure, la priorité reste la sécurisation des lieux et du chantier. Sur ordre de le police, le carrefour est ainsi rendu totalement inaccessible, tout comme les rues de la Perche, Arthur Durant et Piedsente du Moulin (voitures et piétons). "Le périmètre de sécurité élargi et une signalisation permettront d’éviter au maximum les embarras de circulation", prévient encore la ville.