Accueil des gens du voyage : la ville de Mons renvoie la balle à la Région wallonne

La ville a en effet renvoyé la patate chaude à la Région wallonne, demandant à cette dernière d’identifier un terrain sur lequel les différentes communautés de gens du voyage pourraient s’installer. Quelques conditions sont cependant posées. “On demande que ce terrain soit situé le long de l’autoroute, sans aucun lien direct avec notre tissu urbain”, confirme-t-on du côté de la ville de Mons.

Des exigences qui se justifient par la levée de boucliers qu’avait suscité le projet d’aménagement d’une aire d’accueil à l’arrière du Médiamarkt de Jemappes, sur un terrain appartenant à la ville. “La problématique n’est pas simple car tout le monde nous demande de trouver une solution mais personne ne souhaite qu’elle soit trouvée à proximité de chez soi. On avait entendu et compris les arguments de la population, à l’époque, et on ne souhaite pas réitérer l’expérience.”

En décembre 2021, après plusieurs négociations avec les riverains voisins du site identifié, le collège communal avait rétropédalé et annoncé que le projet était tué dans l’œuf. “La volonté était là, nous avons multiplié les démarches, nous sommes allés assez loin dans le processus, mais aucun accord satisfaisant n’avait pu être trouvé. Nous estimons avoir fait notre part, d’autant que la problématique n’est pas communale.”

La Région wallonne, qui avait lancé un appel à projets et qui devait octroyer un subside de 500 000 euros à la ville pour mettre un terrain à disposition, est donc invitée à prendre la main. Bref, rien n’est fait et on peut s’attendre à ce que plusieurs années soient encore nécessaires pour qu’un terrain soit identifié et qu’une solution soit identifiée. Dans l’attente, le bourgmestre, Nicolas Martin, a réitéré son souhait de stopper définitivement les occupations sauvages, comme c’est trop souvent le cas dans la région, notamment sur le terrain géothermia.

Comment et grâce à quel levier légal ? La ville se pose encore la question… Comme d’autres, probablement, puisqu’a priori, aucune solution miracle n’existe.