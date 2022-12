À Cuesmes, bilan positif pour la Maison du Père Noël malgré la crise : “plus de clients, mais des budgets plus petits”

Entre une crise énergétique qui nous incite à adopter des comportements plus prudents et des factures qui explosent, plongeant les ménages en difficulté financière, on aurait pu s’attendre à ce que les citoyens fassent l’impasse sur les décorations de Noël. “En réalité, on a vraiment senti l’envie, le besoin de décorer un peu les maisons”, explique Marie-Christine Naizy. “Les familles peuvent se réunir pour fêter Noël, elles avaient l’envie d’instaurer une ambiance de fête.”

Malgré tout, quelques efforts supplémentaires ont dû être déployés pour maintenir les ventes. “On a dû vanter davantage certains de nos articles, changer un peu les décors, mieux mettre en évidence les articles à petit budget,… On avait installé plusieurs pancartes dans le magasin afin d’expliquer que les technologies actuelles permettent de limiter plus ou moins fortement les consommations, grâce à des dispositifs qui fonctionnent en basse tension.”

Une firme a ainsi mené l’expérience de laisser un sapin allumé à raison de 8 heures par jour pendant un mois. “Il en ressort finalement que ça n’a coûté que l’équivalent d’une tasse de café. On a mis cela en avant auprès de notre clientèle. Il est clair qu’aujourd’hui, ce n’est pas la lumière du sapin ou une petite décoration extérieure qui plombe les finances, même si on peut comprendre que les temps d’éclairage soient plus revus à la baisse.”

Ces derniers mois, les clients se sont donc bien présentés à la Maison du Père Noël, impatients de créer une atmosphère aussi chaleureuse que festive. “C’est la crise pour tout le monde mais on n’a pas à se plaindre, on peut tirer un bilan positif. On a accueilli plus de monde, pour des budgets plus petits. Les gens n’ont pas fait de folie. Ils ont remplacé ce qui était défectueux ou fait de nouveaux achats plus modernes pour réduire les dépenses mais n’ont pas fait une croix sur leurs décos.”

L’équilibre a donc pu être maintenu… Pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.