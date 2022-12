Des pavillons provisoires pour la maison de quartier de Ghlin

“On a un peu l’impression que c’est prévu dans l’urgence alors qu’on réclame des solutions et une maison de quartier depuis 2019. On ne comprend pas très bien pourquoi soudainement, ce budget est prévu et pourquoi le choix de pavillon provisoire… ”, a de son côté souligné Guillaume Soupart (Mons en Mieux). “On sait que ce genre de structures se dégrade assez vite et qu’il est de ce fait compliqué de les réutiliser… ”

Pour Marie Meunier (PS), présidente du CPAS, il s’agissait, dans l’immédiat, de la meilleure des alternatives. “C’est provisoire et ça intervient aujourd’hui parce qu’il y a deux années de crise covid. Les démarches ont été ralenties”, explique-t-elle. “Mais ces deux années n’ont pas pour autant été vaines. Elles nous ont permis de tester l’une ou l’autre chose, par exemple la mise à disposition d’un logement par Toit&Moi, que nous remercions d’ailleurs.”

Cependant, d’après les services, “cette solution n’était pas optimale, ni pour l’accueil ni pour les activités menées auprès des publics des maisons de quartier. Ce qui nous a poussés vers l’achat de pavillons provisoires”, précise encore la présidente. “Côté mise en œuvre, le passage du marché public sera une priorité du collège communal en ce début d’année. Nous espérons donc pouvoir avancer rapidement, dans le respect des délais légaux.”