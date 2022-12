Menace sur le tarif social des locataires de Toit&Moi et de Centr’Habitat : ORES vient à la rescousse

“C’est un beau cadeau de Noël”, souligne Julie Roisin, en charge de la communication pour Toit&Moi. “On est soulagé, les locataires concernés aussi car ils savaient que nous étions dans l’attente d’une solution. C’est une bouffée d’oxygène. D’autant qu’initialement, on avait entendu dire que ce serait temporaire, jusqu’au 31 mars 2023. Le courrier d’ORES ne communique cependant aucune date de fin.” Dès le 1er janvier, il commencera à alimenter en gaz les immeubles. Les locataires ne devront réaliser aucune démarche.

Dans son courrier, on peut lire qu’ORES, “inquiet des conséquences pour les clients précarisés et déjà affaiblis par la crise énergétique, avait au cours du mois précédent pris plusieurs contacts en vue de confirmer la possibilité, pour le fournisseur social, d’alimenter les clients protégés des logements sociaux au tarif social gaz naturel.” Le fournisseur social se tient désormais à la disposition des quatre sociétés sociales.

Pour Centr’Habitat, ce sont plus de 300 ménages installés à La Louvière et Manage qui peuvent ainsi souffler. “Au regard de la conjoncture actuelle, heureusement qu’ORES a su pallier cette situation qui aurait pu être dramatique pour de nombreux ménages”, commente Sergio Spoto, directeur-gérant adjoint, qui précise que des rendez-vous ont été fixés avec le gestionnaire afin que la reprise de contrats s’organise sans encombre.

Pour autant, les immobilières sociales espèrent pouvoir trouver une solution plus pérenne. “Cette année, on a la garantie de pouvoir maintenir le tarif social de nos locataires. Mais quid de 2024 ? Nous n’avons pas obtenu de réponse à notre appel d’offres, nous étions dans l’impasse. Nous pouvons espérer que la crise énergétique soit rapidement derrière nous mais nous serions d’autant plus sereins si nous avions la certitude qu’il ne s’agit pas d’un simple répit”, ajoute Julie Roisin.

