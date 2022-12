Ghlin : Les élèves du Centre Scolaire Don Bosco ont récolté et distribué des produits de soin aux personnes en difficulté

“Les élèves avaient un projet citoyen à réaliser. Nous avons donc regardé ce qu’il était possible de faire. Nous nous sommes alors dirigés vers une collecte de produits de soin pour les personnes en difficulté”, confie Marie-Françoise Querson, enseignante à l’initiative du projet. “Plusieurs classes ont pu participer au projet. Les classes de première et deuxième ont décoré les boîtes de chaussures. Les troisième et quatrième “services sociaux” ont quant à eux récolté les biens pour ensuite les apporter à l’asbl “L’escale” à Mons. ”

Une belle mobilisation donc qui a abouti sur un résultat plutôt concluant. “Nous avons commencé les collectes au mois de novembre pour finalement déposer l’objet de notre récolte, mercredi dernier à l’asbl”, poursuit Marie-Françoise Querson. “Nous sommes parvenus à récolter de nombreux dons et qui ont rempli une bonne trentaine de boîtes. La récolte a été tellement bonne qu’il n’y avait pas assez de place dans les boîtes pour l’ensemble des produits de soin. Nous les avons tout de même donnés pour en faire profiter les sans-abri. ”

Une trentaine de boîtes ont pu être distribuées. ©D.R.

Ce n’est pas la première fois que le Centre Scolaire Don Bosco de Ghlin se mobilise dans le cadre de ses projets citoyens. Des collectes de bouchons pour l’association des Amis des Aveugles sont en effet régulièrement au programme scolaire de l’établissement. Ce nouveau projet de collecte de produits de soin prend désormais de l’ampleur également grâce à la bonne collaboration née entre le Centre Scolaire et l’asbl “L’escale”.

“Nous voulions faire plaisir à des nécessiteux. Nous nous étions donc renseignés dans le guide social pour trouver une asbl. Nous sommes tombés sur l’asbl qui propose un abri de jour pour les personnes en difficulté. Nous les avons alors contactés. Des éducateurs sont ensuite venus à l’école pour présenter et expliquer leur travail. C’est ainsi que la collaboration a pu voir le jour”, conclut Marie-Françoise Querson.