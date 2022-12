Forts de leur succès, les afterworks du rendez-vous du jeudi seront de retour à Mons et Dour en 2023

“Tous les jeudis, le Business Center d’Imagix affiche complet pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous avons déménagé de Dour à Mons en octobre et depuis, la salle ne désemplit pas”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur de l’événement. “L’ambiance est bonne. Les gens viennent boire un verre sans aucune tension, tout est serein. ”

En ces fêtes de fin d’année, l’événement avait donc décidé de marquer le coup pour remercier ses participants. Un Walking Dinner gratuit avait donc été organisé le jeudi avant Noël et remettra le couvert ce dernier jeudi avant le Nouvel An. “Pour Noël, cette initiative spéciale a été un gros carton. Nous avons accueilli 235 personnes juste pour le Walking Dinner. À cela s’est ajoutée une deuxième vague de personnes dès 20h30 pour la soirée. C’était donc vraiment une superbe soirée. Nous remettrons d’ailleurs le couvert ce jeudi de Nouvel An”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Un Walking Dinner aura donc lieu de 18h à 20h30 ce jeudi en fin d’après-midi. La salle se remplira encore davantage à partir de 20h30 pour la soirée en tant que tel. Après cela, l’événement se tournera vers 2023 où il est déjà au programme de tous les jeudis de l’année. “Nous avons resigné un contrat avec Imagix pour tous les jeudis de 2023. Nous allons tout de même faire une exception pour l’été où l’événement sera alors de retour aux Câbleries de Dour. Le cadre se prête vraiment bien pour accueillir les afterworks durant l’été. Ils auront donc lieu du 18 mai jusqu’à la fin du mois d’août à Dour. Nous pensons que cette petite coupure permettra aux gens de ne pas se lasser de l’événement”, confie Richard Vanderhaeghen.

Pour poursuivre sur sa lancée, les rendez-vous du jeudi pourront à nouveau compter sur leurs nombreux atouts. “Notre succès est basé sur le cadre magnifique des lieux ainsi que sur les personnes qui y sont présentes. Elles sont vraiment là pour faire la fête de manière très classe et élégante. Cela finit à 1h du matin pour éviter tout dérapage. Bref tout est mis en place pour que le bilan soit superbe à tous les niveaux”, conclut Richard Vanderhaeghen.