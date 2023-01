”J’ai effectivement pris un pistolet datant de la guerre 40-45 afin de faire peur à mon voisin. Depuis quelque temps, il encombrait l’entrée de l’immeuble situé à Mons avec une poussette pour enfants”, s’était expliqué le prévenu. “Au préalable, mon voisin a proféré des menaces et il était muni d’une batte de baseball. Mon but premier était de me protéger”.

Passionné par les armes, le prévenu en conserve plusieurs qu’il achète sur des brocantes ou qu’il reçoit en cadeau. Par ailleurs, il ignorait que de telles armes devaient faire l’objet d’une autorisation.

Bien que William ait voulu faire justice lui-même et vu ses antécédents plutôt conséquents le tribunal correctionnel de Mons a considéré la prévention établie.