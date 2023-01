Le développement du Domaine des Epioux , propriété du CPAS de Mons, en bonne voie

En effet, le site s’apprête à connaître une nouvelle vie. Sous l’impulsion de la Présidente du CPAS Marie Meunier, en collaboration avec la commune de Florenville (où le domaine se trouve) et la Faculté de Gembloux, le projet vise la création d’un espace et d’un parcours immersif didactique, d’un espace d’hébergement pour les classes vertes, d’un centre de sensibilisation et d’interprétation de la biodiversité et d’un lieu de recherche scientifique proposant des activités accessibles à tous les publics, dans le respect de la nature et de la qualité biologique exceptionnelle du territoire.

“Cette reconnaissance atteste des nombreux atouts du domaine”, explique Marie Meunier (PS), présidente du CPAS. ” C’est une superbe opportunité pour le CPAS de mettre en valeur et d’ouvrir au tourisme un lieu, jusque-là sous-exploité, et auquel nous sommes très attachés, malgré la distance. Notre projet est ambitieux, il s’agit de véritablement donner vie au site et d’en faire profiter les Montois à travers un développement qualitatif, orienté vers la jeunesse. Cela nécessitera des moyens qu’il nous sera probablement plus facile d’aller chercher maintenant que la Vallée de la Semois est reconnue Parc National. Cette reconnaissance s’accompagne d’ailleurs de soutiens financiers supplémentaires pour le développement d’infrastructures touristiques. ”

Propriété du CPAS de Mons depuis 1898 grâce à un legs, le domaine des Epioux a toujours suscité envie auprès d’investisseurs qui ont manifesté leur intérêt sans jamais être parvenus à convaincre le CPAS. Le Domaine de 1721 hectares est composé de plusieurs étangs, dont l’un de 12 hectares, ainsi que d’un château des maîtres de forges vétuste datant du XVIIe siècle et de deux autres bâtiments : la maison des Gades et le Ropieur.