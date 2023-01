Une ancienne policière suspectée d’avoir passé du cannabis à la prison de Mons

C’est normalement un ami du détenu qui devait se rendre à la prison déposer le bien. Pour une question d’organisation, Deborah a bien voulu rendre service en amenant le sac de linge. Un comportement qu’elle risque fortement aujourd’hui de regretter. “Je ne connaissais même pas le contenu de ce sac”, a-t-elle précisé.

De policière à ambulancière

Deborah a été écarté et a dû ranger son uniforme de policière au placard à cause d’un autre dossier l’impliquant également. Elle a désormais changé de voie en devenant ambulancière. Pour son avocat, on ne connaîtra jamais l’auteur de cet acte. Un important doute persiste donc dans cette affaire. L’acquittement a donc été sollicité et requise par le parquet de Mons.

Après avoir passé 7 ans en prison, l’ex-compagnon de la prévenue n’est aujourd’hui plus derrière les barreaux et a confié avoir absolument rien appris au cours de son incarcération.

Père de deux enfants dont l’un semble atteint d’une maladie génétique, l’ancien détenu a repris sa vie en main et s’est réinséré au sein de la société. Cette histoire fait désormais du passé même s’il a avoué faire parvenir de la drogue pour sa consommation personnelle et celle de ses codétenus. Jugement rendu le 2 février.