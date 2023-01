Les témoignages sur les réseaux sociaux attestent de la gravité des faits. “Cela fait plus de 50 minutes que je suis totalement à l’arrêt”, témoigne une conductrice. “Les voitures sont au travers de la route, personne ne passe”, ajoute un autre automobiliste. “Grosse perturbation direction Mons. Je suis dans les embouteillages depuis une heure”, complète un autre usager.

Bref la patience est de mise et le secteur est à éviter. La police et les zones de secours font au plus vite pour fluidifier le plus rapidement possible le trafic.