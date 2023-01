Bien connu des Montois, le docteur David Bouillon avait d’après lui été victime de calomnie, de diffamation, d’incitation à la haine ou encore de harcèlement. Tout avait débuté en 2018, le médecin avait lancé avec l’aide de sa compagne une association médico-sociale baptisée Lagardère. L’objectif était avant tout de venir en aide aux personnes fragilisées. Au fur et mesure, il a pu établir et dénoncer de tristes constats dont des faits de maltraitance.

Mais la situation a commencé peu à peu à dégénérer. Médecin traitant de Julia (prénom d’emprunt), l’entente entre les deux parties s’est très vite détériorée lorsque David Bouillon avait refusé qu’elle devienne administrateur des biens de sa mère. “Cette vieille dame était en couple et heureuse. Il ne fallait absolument pas la perturber dans sa vie”. Face à cette décision, Julia avait sollicité une requête auprès de la Justice de Paix qui avait également échoué à la suite de nombreux contrôles.

La Montoise pleine de remords (et pas qu’elle) a donc fait vivre un enfer au célèbre docteur. Un groupe Facebook baptisé “Anti Docteur Bouillon” a notamment été créé par un ambulancier qui avait également fait affaire à David Bouillon. On pouvait y retrouver une multitude de publications et de commentaires qui se sont propagés accusant en particulier le médecin d’escroc. Seulement toute cette haine à l’encontre du médecin s’est accentuée une fois sa lancée en politique.

Dans le cadre de ces faits, Julia était uniquement poursuivie par le tribunal correctionnel de Mons pour injures et l’ambulancier pour harcèlement.