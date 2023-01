Une véritable amitié s’est créée entre les deux individus. Handicapée et seule, Sylviane avait relativement des difficultés à s’occuper des tâches du quotidien.

Ainsi en toute sympathie, Pedro lui a proposé son aide en effectuant notamment ses courses de premières nécessités. En possession de sa carte bancaire, le Montois lui a donc rendu de nombreux services.

Addict aux jeux de hasard, Pedro a été rattrapé par ses vieux démons. L’homme a effectivement procédé à une multitude de retraits et de transferts d’argent dans le but de se rendre dans les casinos. Au total, il a subtilisé plus de 31 000 euros à la vieille dame. Résultat, le compte en banque de Sylviane s’est retrouvé dans le rouge. C’est en se rendant compte de la situation, légèrement sur le tard, qu’elle a été portée plainte auprès des services de police.

D’abord, le prévenu avait indiqué que la victime lui avait demandé d’effectuer les retraits. Aujourd’hui, Pedro a avoué, avec beaucoup de recul, qu’il utilisait l’argent détourné afin de jouer.

Malheureusement, le malfrat possède déjà un casier judiciaire bien chargé concernant des faits similaires. Il a d’ailleurs été interdit d’accès au sein de la société Ladbroke, une agence de paris sportifs. D’après ses dires, Pedro aurait remboursé une partie de la somme qu’il doit à la victime. Aucune preuve n’a cependant été démontrée. Sylviane n’aurait quant à elle, btenu que 100 euros en liquide. Qui croire ?

Afin de venir à bout de ses vices, le représentant du ministère public a requis un sursis probatoire. Jugement le 9 février.