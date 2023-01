À leur arrivée, le prévenu a directement pris la fuite vers la gare. Les hommes en uniforme le poursuivront même pendant plus de 2 kilomètres. Une fois interpellé, Louis (prénom d’emprunt) a menacé les policiers avec un couteau de cuisine. Fort heureusement, aucun agent n’a été blessé durant la brève cavale de l’individu.

Au cours de son audition, le prévenu a indiqué : “qu’il voulait en finir ce jour-là et mourir”. Louis semble vraisemblablement atteint d’un trouble mental sévère et n’a pas conscience de ses actes. Les experts ont par ailleurs relevé que le risque de récidive du prévenu était élevé. De plus, sa prise en charge reste à ce jour urgente.

Face à ces constats, le représentant du ministère public a requis l’internement de Louis. Représenté par son avocate à la barre du tribunal correctionnel de Mons, le prévenu continue à ce jour à contester les faits. Jugement le 21 février.