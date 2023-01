Maisières : Il viole une ado de 16 ans dans les toilettes d’un hôpital

À seulement 23 ans, Noé (prénom d’emprunt) est poursuivi pour des faits de viol sur mineurs. Le prévenu et sa première victime se sont connus via les réseaux sociaux. Rapidement, une complicité s’est installée et le jeune couple s’est formé. Noé n’aurait pas été au courant que la jeune fille avait seulement 14 ans. “Je pensais qu’elle en avait 15”, a-t-il précisé. Le jour des faits, le prévenu a déshabillé agressivement la victime et l’a pénétré de manière digitale. “Nous avons juste eu une relation sexuelle classique”.