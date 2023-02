L’un d’eux a notamment confié être consommateur depuis 5 ans et contactait ses clients via Snapchat. “Je vendais 25 grammes tous les deux ou trois jours”, a-t-il confié. “Je fume encore deux joints chaque soir pour dire de me calmer” .

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le célèbre réseau social est au centre de dossiers judiciaires. De nombreux consommateurs et vendeurs l'utilisent principalement afin de vendre ou de se procurer leurs marchandises. Ce nouveau communication a la particularité que les messages s'effacent au bout de quelques heures.

Julien (prénom d’emprunt) est cependant le seul à contester les préventions. “J’hébergeais un des vendeurs à mon domicile mais j’ai seulement su par après qu’il faisait un trafic de proximité. Lorsqu'il séjournais chez moi, j'ai même quitté mon appartement". Son rôle semblait vraisemblablement minime dans ce petit trafic. Quand une personne me demandait si je connaissais un vendeur, je confiais le nom de l'un des prévenus", s'est expliqué Julien. Plusieurs témoins ont par ailleurs déclaré ne jamais avoir acheté auprès du jeune homme.

Actuellement en récidive et sous conditions probatoires aux moment des faits, le représentant du ministère public a requis une peine de travail. Le jugement sera rendu le 16 février.