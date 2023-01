Des toilettes publiques vont (enfin !) être installées à Mons

Ça n’a peut-être l’air de rien, et pourtant. Depuis des années déjà, la demande est régulièrement formulée par la population montoise et les badauds. Le sujet a également divisé à plus d’une reprise les élus montois. D’ici quelques semaines, le débat n’aura (peut-être) plus lieu d’être. En effet, la ville de Mons entend installer de nouvelles toilettes publiques dans le centre-ville. Des vespasiennes de type parisien seront installées à la rue Samson, entre le Square Saint-Germain, récemment rénové, et le piétonnier.