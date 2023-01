L’asbl montoise Cancer 7000 relance ses ateliers pour épauler les patients touchés par la maladie

Aujourd’hui, des ateliers étoffent le programme d’activités proposées au sein de l’asbl. “Avec la crise sanitaire, les activités ont dû être suspendues. Nous allons enfin pouvoir relancer nos ateliers”, expliquent Dominique André et Nancy Scuflaire, respectivement présidente et secrétaire bénévole de l’association. “Cela nous réjouit car faire face à la maladie, c’est un combat quotidien. On veut permettre aux personnes touchées de sortir de leur solitude, d’échanger, de partager des moments. ”

À raison d’une fois par mois entre 13 heures et 16 heures, les participants se réunissent à La Bouverie, au domicile de la secrétaire, pour une activité manuelle. “Pour le premier atelier, on a par exemple demandé 10 euros mais tout le matériel était fourni et bien sûr, on propose un biscuit et une tasse de café. C’est très chaleureux, ça se passe dans la bonne ambiance. ” Pour permettre la poursuite des ateliers cependant, l’association fait appel aux bonnes volontés.

L'asbl Cancer 7000 organise divers ateliers permettant de briser la solitude et de faire des rencontres. ©D.R.

“On ne perçoit aucun subside malgré nos démarches. On lance donc un appel aux dons. Chaque aide est la bienvenue (via le numéro de compte BE81 7512 0481 3924). On est également preneurs de matériel pouvant être utilisé lors de nos ateliers : des boutons, des pelotes de laine,… C’est important pour nous de pouvoir poursuivre nos activités car au-delà des informations communiquées aux patients et au travail mené en matière de prévention, on rend aussi le sourire aux enfants et adultes hospitalisés. ”

Quelques jeux, des foulards, des perruques,… Les possibilités sont nombreuses pour épauler les patients. “En 2022, on a pu choyer entre 400 et 500 enfants. On est intervenu dans la région de Mons-Borinage, la région du Centre et un hôpital de la région bruxelloise. ” L’association met également un point d’honneur à intervenir dans les écoles via un volet prévention quant aux cancers liés à l’exposition aux UV.

Le 16 février prochain, en partenariat avec le Conseil Consultatif de la Santé du Plan de Cohésion Sociale de la ville de Mons, l’asbl propose la projection du film “De son vivant” au sein du cinéma Plazza. La projection est ouverte à tous mais les réservations sont souhaitées via le 0497/78 44 55.