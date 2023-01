Jemappes : Casimiro Da Rocha Barbosa était déjà mort lors de la première intervention de la police

L'accusé quant à lui déclare qu'il est un collègue de Casimiro et que ce dernier lui a prêté son véhicule, abîmé dans la tentative de fuite. Un policier appelle son supérieur, précisant que les déclarations "burlesques" de Logan Hannecart peuvent toutefois tenir la route. Les policiers se contentent d'un simple dossier de dégradation. "Il transpirait, on a attribué ça au fait qu'il portait une casquette et des vêtements de travail en plein mois d'août", raconte le policier, montrant une photo de l'accusé devant le commissariat.

Vers 15h00, une autre patrouille mobile est appelée au même endroit. Les policiers se rendent dans l'appartement de Casimiro et constatent la présence de sang sur la porte. Selon un policier, c'est le sang du propriétaire qui s'était blessé en frappant le pare-brise de l'auto de Casimiro avec un marteau. "Il ne s'est pas rendu compte, en frappant sur la porte, qu'il laissait des traces de sang". Ils entrent et découvrent un corps au sol. La scène de crime est figée et le parquet de Mons est saisi. Une instruction est ouverte et la police judiciaire est envoyée sur place. Logan Hannecart, quant à lui, est déjà reparti vers Namur où il a une adresse de référence.

De nombreuses traces de sang

Dans l'appartement de la victime, les policiers relèvent de nombreuses traces de sang, dans la salle-de-bain, la salle-à-manger et la chambre de la victime, où gît celle-ci. Casimiro est couché sur le ventre, tête contre le mur, le bas du corps recouvert d'un drap. Il a été violemment frappé au thorax, un coup transperçant le sternum. Il y a de nombreuses projections de sang sur la porte de la chambre, d'une hauteur de trente à quarante centimètres. Des vêtements ont été posés sur le sol, comme si l'auteur avait voulu empêcher le sang de s'écouler dans la pièce voisine. Un couteau est retrouvé sur le sol, l'arme du crime.

Les policiers sont informés des faits de la nuit et interrogent les proches de Logan Hannecart. Ils apprennent qu'il leur a raconté les faits, à travers des messages et une vidéo sur Messenger. Il leur a confié qu'il avait tué quelqu'un. Le suspect est activement recherché. Les policiers utilisent la téléphonie pour le localiser. Le suspect est localisé à Namur, où il a une adresse de référence au CPAS. Commence alors un jeu de piste, car Logan change trois fois de planque. Il est arrêté le 18 août à l'avenue Stassart à Namur.

Le juge d'instruction l'interroge sur sa relation avec la victime. L'accusé répond que c'est un ami, sans plus, et qu'ils n'ont jamais eu de relations intimes, bien que Casimiro lui demandait de lui faire des "trucs". Il soutient fermement qu'il est hétérosexuel, alors que certains de ses proches ont déclaré qu'il était bisexuel. Le juge d'instruction a insisté sur l'objet de sa présence dans l'appartement de la victime. "Il nous a expliqué qu'ils étaient allés à Mons, dans le centre, où tout était fermé en raison du confinement. Comme il a raté son train, il est allé chez la victime", dépose le magistrat. Lors du crime, l'accusé prétend qu'il portait ses vêtements, sur lesquels aucune trace de sang n'a été relevée. Lors de l'enquête, il a déclaré qu'il était en caleçon. Suite à la reconstitution, organisée en janvier, le juge d'instruction a interpellé l'accusé sur plusieurs points étranges. Il n'a obtenu que des réponses peu précises. Lors de la saisine du juge d'instruction, le parquet avait retenu un vol, avec circonstance aggravante de meurtre. Finalement, il a scindé les deux faits, retenant le meurtre comme infraction principale, et plus comme circonstance aggravante.