Le parcours de la procession de Mons modifié à cause de travaux

Dans les désagréments attendus, citons les nuisances sonores et les éventuelles vibrations, les déviations et de ce fait une mobilité perturbée et plus compliquée… mais pas seulement. Le folklore, dans sa dimension religieuse, sera lui aussi impacté. “Les chantiers marquants concernent l’axe formé par la rue du 11 novembre et la rue Neuve, qui va être pavé et bénéficier de plantations d’arbres”, explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

“Mais nous allons également refaire, une fois les travaux de la place Léopold terminés – et ils avancent bien – la rue de la Houssière, qui est une entrée de ville significative. Elle sera elle aussi pavée et des arbres seront plantés. Toutes les voiries du square Roosevelt seront refaites en pavés plats et le square sera rénové. Cela nécessitera de longs mois de travaux et touchera directement le parcours de la procession cette année.”

"C'est pour un mieux"

En effet, en cours de parcours, une fois au niveau de la rue Rogier, le cortège emprunte la place Louise, la rue Léopold II, la place Léopold, la rue de la Houssière, la rue de la Grosse Pomme (haut du square Roosevelt) et finalement la rampe Sainte-Waudru. “Exceptionnellement, du fait de ces travaux, le parcours sera dévié. Comment ? On a quelques idées mais tout cela doit encore faire l’objet de discussions et d’accords avec les responsables.”

S’il s’agit d’un événement exceptionnel et que la procession a évolué au cours des années – elle était autrefois longue d’une vingtaine de kilomètres -, il est fort à parier que les Montois se désoleront de ce changement nécessaire. “C’est un désagrément, nous en convenons. Mais c’est pour un mieux ensuite. Une fois les travaux terminés, y compris au niveau de la rue de Bertaimont et de la place Nervienne, ils apporteront une plus-value pour la ville, son cadre de vie et son attractivité.”

Et le bourgmestre de poursuivre : “La population sera, je pense, heureuse de ces résultats car le cœur de ville sera transformé et bénéficiera d’une dimension patrimoniale et touristique plus importante encore. ” D’ici là, on le sait, il faudra composer avec les désagréments inhérents aux travaux et s’armer de patience… Mons ne s’étant pas (re) construite en un jour.

D’autres chantiers programmés

Le collège communal entend mettre les bouchées doubles en cette année 2023. Objectif, réaliser un maximum de projets. “Une fois ces travaux terminés, on pourra faire la jonction avec la place Léopold, la nouvelle gare et à l’arrière, tous les aménagements qui sont en cours de finalisation et qui transforment fondamentalement le quartier des Grands Prés”, souligne Nicolas Martin. “Citons l’esplanade des Congrès, dont les travaux sont terminés, les travaux de logements de Thomas&Piron au niveau de l’avenue des Bassins et, dans la foulée, les travaux du parc des Congrès qui sera aménagé cette année le long de la Haine.”

Le bourgmestre précise qu’il s’agira alors “d’un beau lieu de promenade pour les Montois, qui pourra se prolonger vers le Grand Large via une piste cyclable. ” Un autre projet urbanistique est par ailleurs dans les cartons sur le site des Grands Près. “Une centaine de logements doivent s’y implanter. Et à l’avenir, dans l’objectif de faire évoluer le quartier des Grands Prés, les terrains qui appartenaient jusqu’ici à Ikea – et qui sont situés entre le retail park qui abrite Maison du Monde et Imagix – vont faire l’objet d’une urbanisation. Les discussions sont en cours.”

Ajoutons encore à cela le projet de pôle scolaire, qui prévoit la construction d’une école maternelle, primaire et secondaire communale et provinciale, d’une crèche et d’un hall omnisports. “Sur cet axe, le dernier enjeu restera la construction de la cité administrative de l’état car elle n’est vraiment plus en état. La faire disparaître ou la maintenir, la question doit être tranché. ” Bref, le travail ne manquera pas. De là à dire qu’une année sera suffisante, il y a un pas que l’on ne franchira pas.