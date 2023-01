Mons : le prédateur sexuel qui sévissait sur le réseau social Snapchat écope de 8 ans ferme

Le 13 juin 2020, la maman de Fanny (prénom d’emprunt) s’était rendue auprès des services de police afin de porter plainte à l’encontre du prédateur sexuel qui sévissait dans la région.

C’est via le célèbre réseau social Snapchat que Lucien (prénom d’emprunt) avait pris contact avec l’adolescente alors âgée de 15 ans sous un faux profil. Il se faisait alors passer pour un photographe amateur de 18 ans sauf qu’il en avait 10 de plus. Des échanges bateau et courtois avaient débuté entre les deux individus avant de prendre une tout autre tournure.

Hâtivement, Lucien avait interrogé Fanny sur sa vie sexuelle et avait sollicité des photos dénudées. Faisant une confiance aveugle à cet homme, la jeune adolescente s’était exécutée. De fil en aiguille, le prédateur avait proposé un premier rendez-vous à bord de sa voiture où il lui avait ordonné une fellation. Se sentant prise au piège et malgré avoir refusé à plusieurs reprises, Fanny avait réalisé l’acte sexuel. La troisième fois, Lucien avait cette fois procédé au chantage en menaçant la jeune de 15 ans : si elle ne venait pas au rendez-vous, il diffuserait les photos dénudées.

Sous la panique, Fanny avait malgré tout accepté en se rendant dans une chambre d’hôtel située à Jurbise. À son insu, le prédateur avait posé une caméra pour filmer leur acte sexuel. “Tout ce que je voulais c’était retourner chez moi et que le cauchemar s’arrête”, avait indiqué Fanny lors de son audition qui, doit encore aujourd’hui faire face à des crises d’angoisse ou des troubles alimentaires. Au point, de consulter des sites internet sur la façon de se suicider.

Lucien a détruit la vie de cinq autres mineures en ayant le même modus operandi. D’après les experts, le prédateur semble avoir un comportement extrêmement immature. Entendu à quatre reprises par les services de police, Lucien s’était positionné comme la victime de toute cette histoire et avait remis en question le travail de la justice.