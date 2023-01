Sa mâchoire brisée en quatre lors d’une bagarre générale à Mons

En réalité, le pauvre homme venait de s’interposer pour venir en aide à un adolescent qui se faisait frapper. “J’ai agi pacifiquement en agitant mes mains afin qu’ils arrêtent”, a précisé Amir.

Par surprise, le Montois a été victime à son tour d’un violent coup de poing de la part d’un jeune homme habillé d’un pull blanc. Rapidement, il a été rejoint par deux autres personnes (non identifiées) qui lui ont également porté des coups.

Face à autant de violence, la mâchoire d’Amir a été brisée en quatre. La possibilité que l’auteur était muni d’un coup de poing américain lui a d’ailleurs passé à l’esprit. Victime d’une fracture de la mandibule, cet éducateur spécialisé a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Aujourd’hui inculpés, quatre individus se trouvaient sur le banc des accusés et possèdent tous les mêmes déclarations : “Nous n’avons rien vu et rien fait”. Pourtant, plusieurs témoins ont attesté et bien identifié l’auteur du fameux coup au niveau de la mâchoire d’Amir.

Le représentant du ministère public a requis une suspension du prononcé à l’encontre de deux prévenus. Pour les autres, une peine assortie d’un sursis. “La seule chose dont on est certain dans ce dossier est qu’il y a eu une bagarre générale et que la victime a été grièvement blessée. Difficile de dire qui a frappé qui, pourquoi et comment dans un tel contexte”, a précisé un avocat de la défense. “De plus, nous n’avons aucun témoin objectif à part deux amis de la victime”. Leur acquittement a été sollicité à titre principal. Jugement le 23 février.