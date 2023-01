La Technocité de Mons vient de lancer son programme de formations aux métiers XR

Concrètement, les métiers XR regroupent les technologies immersives et interactives comme la réalité virtuelle, augmentée, étendue, mixte, etc ainsi que les effets spéciaux au cinéma et dans les jeux vidéo. Lors de la présentation de ces nouvelles formations, toute une série d’acteurs du domaine ont pu présenter leur métier de demain à travers de démonstrations interactives. Après ce petit interlude ludique, la Technocité en a dit un petit peu plus sur ces métiers de demain.

“La XR academy était un rêve qui a pu devenir réalité grâce à l’intervention de nos partenaires”, indique Bérengère Fally de Technocité. “La Technocité est devenue au fil des années un véritable lieu destiné à mettre un nouveau regard sur les métiers innovants. Elle permet également de briser cette fracture du numérique. Les métiers XR font parfois penser à des métiers inaccessibles, notre objectif est de prouver le contraire en permettant à tout un chacun de se confronter à ces métiers innovants. ”

Énormément de défis attendent la Technocité comme, par exemple, faire connaître ces technologies de demain et être capable de les mettre en œuvre. Dans sa mission, elle aura évidemment besoin d’intervenants extérieurs comme les gouvernements wallon et fédéral. Ils pourront contribuer à répondre aux besoins criants des entreprises en technologie innovante. Trois enjeux orienteront les futures formations XR de Technocité.

Le premier enjeu concerne l’apprentissage dans les écoles par la gamification. “L’idée est de proposer des formations liées aux jeux vidéos dans les écoles. Certains freins se font encore parfois ressentir auprès des directeurs d’établissements scolaires qui estiment que le jeu n’a pas sa place à l’école. C’est bien entendu totalement faux. En jouant, les enfants restent concentrés plus longtemps et se servent de leurs échecs pour avancer, là où l’échec est encore tabou dans l’enseignement”, indique Jérôme Marciniak, membre de la Minecraft Education Academy de la Technocité.

Le deuxième enjeu se situe au niveau des formations dans les entreprises. Les développeurs manquent cruellement dans les entreprises. Grâce aux formations XR, davantage de personnes pourront se former aux métiers de demain dans un laps de temps beaucoup plus court. Ils permettront ensuite de répondre à cette demande qui se fera de plus en plus criante au fil des années. Enfin, la Technocité se chargera de déterminer à quoi ressemblera l’environnement de travail immersif des entreprises à l’horizon 2030 grâce à toute une série de scénarios.

Des objectifs à moyen et long termes dont le secrétaire d’état à la Digitalisation, Mathieu Michel, semblait croire fortement. “Le digital est un outil mais pas une fin en soi, il faut donc lui donner du sens”, explique-t-il. “Nous avons pour objectif d’atteindre un taux d’emploi de 80 % en créant 600 000 nouveaux emplois. La plupart d’entre eux passeront par ces métiers XR. Il faut donc parvenir à construire des profils qui correspondront à ces métiers de demain. Ces nouvelles formations y contribueront grandement. Elles permettront également de former plus rapidement un plus grand nombre de personnes grâce à cette duplicabilité du monde immersif. Notre défi consiste donc à trouver des personnes compétentes pour porter les enjeux liés aux technologies du futur. ”