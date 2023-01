La ville de Mons abandonne son projet de centre logistique urbain

“Nous attendions les résultats d’une étude avant de prendre clairement position”, explique Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine. “Nous ne souhaitions pas investir autant et prendre le risque de nous planter sans être certains de la plus-value de ce projet. Nous avions de ce fait scindé le marché en plusieurs tranches. L’étude a finalement mis en avant plusieurs difficultés, notamment au niveau des stocks et de leurs coûts. ”

Des problèmes de stocks et de coûts

Et de poursuivre : “Pour l’horeca, le problème du stock de produits frais, dans des frigos, s’est notamment posé. Nos possibilités auraient par ailleurs été trop faibles que pour pouvoir proposer un coût intéressant aux commerçants. Ils auraient dû être doublés. Ce que personne n’aurait accepté, assez logiquement, plus encore à l’époque car nous étions au lendemain de la crise sanitaire qui avait particulièrement frappé les commerçants et le secteur horeca. ”

Pour ces raisons et parce que d’autres solutions existent, le collège a donc décidé de faire marche arrière. “La construction était prévue sur un terrain appartenant à l’intercommunale IDEA, avec qui les discussions sont en cours pour que nous puissions le revendre. Nous préférons ne pas nous lancer et poursuivre sur d’autres pistes, notamment notre collaboration avec BPost. ” En août dernier, l’intramuros montois devenait officiellement une écozone. Une première en Wallonie.

Depuis, les journaux, courriers et colis sont livrés sans émission de CO2 via des facteurs qui circulent à pied ou en véhicules électriques. Plusieurs points de retrait (distributeurs automatiques de colis, points poste, bureau de poste) voyaient par ailleurs le jour afin de permettre aux citoyens de réceptionner leurs commandes toujours plus nombreuses. “C’est une alternative plus intéressante que le CLU et qui rencontre les mêmes objectifs. ”

Quid des subsides ?

Dans les rangs de l’opposition, Emmanuel Tondreau s’inquiète de la perte des subsides européens destinés au CLU. Il interpellera le conseil communal ce mardi afin de savoir d’en savoir plus quant à l’affection de l’enveloppe dédiée. Le conseiller reprochera à la majorité l’abandon de ce projet “pourtant profitable aux commerçants montois” et s’inquiétera, plus globalement, des “retards de nombreux projets ou de projets non exécutés” malgré des fonds Feder octroyés.

De son côté, l’échevine confirme que le subside ne sera pas dépensé ni réaffecté à un autre projet.