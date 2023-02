Les patrouilles et les contrôles réalisés ont abouti à neuf arrestations administratives pour séjours illégaux “De nombreux PV ont également été dressés”, indique la zone de police de Mons/Quévy. “Trois l’ont été pour détention de stupéfiants, un pour vente de stupéfiants, un autre pour menaces, un pour usurpation d’identité ainsi que trois pour ports d’arme prohibée (1 couteau et 2 bombes lacrymogènes) et un dernier pour alcool au volant et retrait de permis de 15 jours. ”

Cette opération s’inscrit dans la philosophie d’une police de proximité plus visible et plus présente dans les quartiers, y assurant davantage de sécurité par les actions concrètes menées.