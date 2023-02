La célèbre Dr. Cath victime de menaces et de diffamation : “Vous payerez la mort de Malek”

La santé de l’animal semblait loin d’être glorieuse et assez inquiétante. En mai 2019, Dr. Cath lui a ainsi diagnostiqué une tumeur au niveau de l’anus. Opéré quelques mois tard, l’animal est subitement décédé. La vétérinaire a évoqué à la famille une parvovirus canine (une maladie qui se manifeste par des atteintes intestinales).

Après avoir pris connaissance de cette mauvaise nouvelle, un véritable sentiment de rancœur est né auprès des propriétaires. Peur eux, nul doute, leur compagnon à quatre pattes est décédé à la suite de mauvais soins et au mauvais diagnostic rapporté par le Dr. Cath.

Dans un esprit de vengeance, la famille a lynché la professionnelle via le réseau social Facebook : “Vous payerez la mort de Malek, nous n’allons pas vous oublier”. Après avoir sollicité des témoignages allant dans le même sens, le père de famille a notamment appelé l’ensemble de la communauté à déposer une plainte groupée. Comme à l’accoutumée sur ce type de réseau, des commentaires durs provenant de citoyens lambda, cachés derrière leur écran se sont multipliés.

Les prévenus ont reconnu avoir publié l’ensemble des éléments relaté dans le dossier et restent à ce jour toujours frustrés par la mort de leur chien. Ils vont même jusqu’à qualifier la partie civile de menteuse. “Nous n’avons jamais eu beaucoup d’explications de la part de cette vétérinaire”, a indiqué la famille. “Les prévenus se sont rendus à plusieurs reprises à son cabinet et les explications changeaient constamment. En passant à la TV ou la radio, Dr. Cath doit être considérée comme une personnalité publique. On récolte donc ce que l’on sème et elle doit s’attendre à ce type de faits. Mes clients n’ont jamais souhaité porter atteinte à la victime. Ils voulaient par-dessus tout des réponses”.

Pour le conseil de Dr. Cath, l’intention de porter atteinte à sa cliente semble clairement établie. Ce qui a engendré de l’inquiétude. Un dommage moral de 15.000 euros a été sollicité.

”On peut être frustré et triste de la perte d’un animal mais on ne peut pas régler ses comptes sur les réseaux sociaux”, a relevé le représentant du ministère public au cours de son réquisitoire. Il a également suggéré que le dossier soit jugé par le tribunal correctionnel de Mons et ne soit pas considéré comme un délit de presse (le tribunal n’étant pas à même de juger cette prévention). Les prévenus risquent des peines allant de 3 à 6 mois avec sursis. Le jugement sera rendu le 9 mars.