Emmanuelle Bercot, invitée d’honneur au Love International Film Festival de Mons

Primée plusieurs fois à Cannes, elle remporte notamment le Prix d’Interprétation Féminine en 2015 pour “Mon Roi” de Maïwenn. Sa dernière réalisation, “De son vivant”, a valu à Benoît Magimel le César du meilleur acteur en 2022.

Elle sera prochainement à l’affiche de plusieurs films dont “De grandes espérances” de Sylvain Desclous et “les Onze vies de l’Abbé Pierre” de Frédéric Tellier.

Une rétrospective de son oeuvre sera en outre proposée aux festivaliers.

Déjà au programme :

En plus de l’actrice française, sont d’ores et déjà attendus lors du prochain LIFF qui se déroulera du 10 au 18 mars prochains Agnès Jaoui (Actrice-réalisatrice-scénariste/France), Jonathan Zaccaï (Acteur/Belgique), Vladimir Cosma (Compositeur/Belgique), Karim Leklou (Acteur/France) , Frédéric Vercheval (Compositeur/Belgique) , Anais Barbeau-Lavalette (Réalisatrice/Québec), Susanna Nicchiarelli (Réalisatrice/Italie), Stéphane Freiss (Acteur-réalisateur/France), Frédéric Sojcher (Réalisateur/Belgique).

Au niveau des films qui sont annoncés, on trouve CHIARA de Susanna Nicchiarelli (Italie/Belgique), Le cours de la vie de Frédéric Sojcher (France), Acqua e anice de Corrado Ceron (Italie), Le soleil de trop près de Brieuc Carnaille (France), Tu choisiras la vie de Stéphane Freiss (Italie/France), C’est mon homme de Guillaume Bureau (France), La femme de Tchaïchovski de Kirill Serebrennikov (Russie), Before I change my mind de Trevor Anderson (Canada) , Ailleurs si j’y suis de François Pirot (Belgique/Luxembourg/Suisse), Chien blanc d’Anaïs Barbeau-Lavalette (Canada-Quebec), I have electric dreams de Valentina Maurel (Belgique/Costa Rica).

Le pass du festival donne accès à 10 films au choix parmi les films du festival présentés à Imagix et au Plaza.

