Il jette des bouteilles d’acide sur les passants à Cuesmes : un enfant a évité le pire

Une jeune mère et son enfant, qui promenaient paisiblement leur chien, ont d’ailleurs échappé de justesse à une bouteille. Celle-ci a effectivement atterri à un peu plus de 3 mètres d’eux. Une fois au sol, les bouteilles remplies d’esprit-de-sel et d’aluminium explosaient et dégageaient une étrange odeur. Le mélange entre les deux substances provoque notamment une réaction chimique qui fait gonfler la bouteille et entraîne donc une explosion.

Une pratique devenue excessivement dangereuse qui a d’ailleurs entraîné un succès sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes ont même déjà été atteints par les projections après s’être prêtés à l’expérience.

Lors d’une perquisition, les agents ont retrouvé au domicile de Clément des bouteilles d’esprit-de-sel, de l’eau de Javel ou encore de l’aluminium. Pourtant, le jeune homme nie être à l’origine des faits. “L’esprit-de-sel servait à nettoyer mes toilettes”, a précisé le prévenu.

Au cours de son audition, Clément avait révélé être en conflit avec son voisinage. “Ils me menaçaient avec des couteaux. Je n’ai jamais rien fait exploser, je suis quelqu’un de normal. Si je voulais atteindre quelqu’un, je l’aurais fait d’une autre manière”. Les voisins ont une tout autre version de l’histoire. L’un d’eux a notamment expliqué avoir vu le prévenu, sans scrupule, jeter les bouteilles du haut de sa fenêtre. L’ensemble du voisinage semble unanime : Clément, est un homme dangereux. Le prévenu qui possède une formation en produits chimiques, fabrique fréquemment des explosifs artisanaux.

Clément s’avère être un habitué de la justice. Il a déjà été condamné à une peine de 5 ans de prison pour des faits de menaces et de vols. Aujourd’hui, il risque de passer deux ans derrière les barreaux. Sans avocat pour le représenter à la barre du tribunal correctionnel de Mons, le prévenu a sollicité son acquittement. “Je ne vois pas pour quelle raison je devrai proposer une sanction pour des faits que je n’ai jamais commis”. Le jugement sera rendu le 17 mars.