Mons : accusé d’avoir porté des coups sur sa sœur, sa tante et son ex

En décembre 2020, Robert a porté plusieurs gifles et autres coups sur sa compagne de l’époque. Il a même tenté de l’étrangler contre un mur. Après plus d’un an de relation, la jeune femme a voulu “s’en débarrasser une bonne fois pour toutes” vu ses réactions violentes et sa consommation excessive d’alcool.

“Je n’étais pas dans mon état normal”, a-t-il expliqué. Le prévenu a effectivement perdu les pédales une fois revenu domicile de son ex. “Elle avait mis toutes mes affaires personnelles sur le trottoir. J’étais choqué et en colère”. Par la même occasion, l’homme a détruit le volet situé à la porte d’entrée.

À la suite de la séparation du couple, Robert a eu énormément de difficultés à tourner la page. C’est pourquoi, il a harcelé à de multiples reprises, la victime via les réseaux sociaux. “C’était dans l’espoir de me remettre avec elle”, a-t-il précisé. “Aujourd’hui, j’ai tiré un trait sur cette histoire”. Le prévenu l’attendait également chez elle et la suivait lorsqu’elle se rendait au commissariat porter plainte.

Une peine de 18 mois de prison a été requise. Le représentant du ministère public ne s’est toutefois pas opposé à une mesure de faveur. Jugement le 24 février.